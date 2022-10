F1 | la FIA annuncia un’inchiesta sui fatti a Suzuka

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non vi sono dubbi che il GP del Giappone del Mondiale 2022 di F1 andrà ad arricchirsi ai precedenti round ache qualcosa hanno rappresentato nel bene e nel male del Circus. Ancora una volta nel Paese del Sol Levante i destini del campionato si sono decisi ed è stato l’olandese Max Verstappen (Red Bull) a trionfare. La vittoria del neerlandese, a precedere il compagno di squadra Sergio Perez e il ferrarista Charles Leclerc (penalizzato di 5?), hanno dato la certezza a Max di essere campione del mondo per la seconda volta consecutiva, anche se sulla gestione della FIA ci sono tanti lati oscuri. In primis, l’attribuzione del punteggio pieno, nonostante di giri ne siano stati coperti 28 dei 53 previsti, non ha convinto. In secondo luogo, è stata molto criticata la maniera in cui la Race Direction si è attivata per rimuovere dalla pista la Ferrari incidentata di ...