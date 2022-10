Calcio | Boniek | ' Juve non è mai rinata | Milan squadra completa'

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - In occasione del 95° Derby Italiano del Trotto, in programma domenica 9 ottobre all'Ippodromo Capannelle, presente anche Zbigniew, ex campione di Roma ee attualmente vicepresidente Uefa, ospite di Hippogroup Roma Capannelle: "ntus? Si pensava ad unantus in ripresa ma a mio avviso non è mai. Gioca sempre nello stesso modo, mi dispiace dirlo perché dopo 9-10 anni un po' di flessione è comprensibile ma ladi oggi va avanti solo grazie alla forza dei singoli, non ha un gioco, non ha unstudiato ed è anche colpa dell'allenatore. Se Vlahovic e Milik giocano bene, segnano e vincono, ma manca proprio il disegno di gioco. Ha vinto contro il Bologna e poi in Champions League ma appena ha ...

...racconta la sua passione per i cavalli. "Per me la parola 'Derby' è importantissima anche in ... Diciamo che queste due discipline, calcio e ippica, sono quelle della mia vita. La mia maglia sarà ... In attesa del big match della Serie A di sabato tra MIlan e Juventus Boniek parla della sua ex squadra e del suo ex compagno di squadra Pioli ...