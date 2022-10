Bonus gas | al via con le domande | attenzione alla scadenza

Leggi su chenews

(Di domenica 9 ottobre 2022) È in partenza l’autocertificazione per ottenere ilgas contro il caro bollette per i prossimi mesi invernali. Andiamo a vedere tutte le novità e le informazioni in merito a questa manovra: ecco chi può fare domanda. Nella giornata di ieri, Piazza del Popolo a Roma è stata scenario di una protesta seria che ha visto scendere in strada migliaia di lavoratori italiani per manifestare contro il conflitto militare tra Russia e Ucraina. Una guerra che ha aggravato la crisi economica del nostro paese, già in difficoltà post Covid. Per fortuna ci sono diverse misure di sostegno alle quali milioni di italiani possono aggrapparsi. fonte foto: AdobeStockSiamo tutti immersi all’interno della guerra tra Russia e Ucraina che sembra non vedere un punto. Tanto che la minaccia di una guerra nucleare in Europa prende sempre più forza. È in questo scenario che ...