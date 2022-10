Tu Si Que Vales 2022 | James | mentalista video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 8 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, giovanedi 27 anni che per il suo numero ha chiesto la collaborazione di tutti e quattro i giudici, in particolare di Gerry Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Molto impressionate: per lui 4 sì e il 90% del gradimento della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. first appeared on Ascolti Tv Blog.