Spina bifida | cerotto di staminali cura tre bimbi in utero - Cronaca - quotidiano net

Svolta nella terapia precoce: tre bimbi con la malformazione congenita nati sani. La tecnologia innovativa sperimentata per la prima volta dalla Università della California Davis ...Lo sport come messaggio di unione, coraggio e inclusione. Quello che ogni giorno mostrano i bambini affetti da(una malformazione congenita provocata da un difetto nello sviluppo della colonna vertebrale e del midollo spinale durante la vita embrionale) che li costringe alla sedia a rotelle. Che ... Spina bifida, cerotto di staminali cura tre bimbi in utero Spina bifida, cerotto di staminali cura tre bimbi in utero Svolta nella terapia precoce: tre bimbi con la malformazione congenita nati sani. La tecnologia innovativa sperimentata per la prima volta ...Un intervento allutero con un cerotto fatto di cellule staminali è l'ultima innovazione tecnologica contro la spina bifida, un difetto congenito che, se non trattato prima o subito dopo la nascita, pu ...