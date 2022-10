Pioli avverte i suoi | “Il match con la Juve pesa più dei tre punti”

(Di sabato 8 ottobre 2022) MILANO –: “Se giochi al tuo livello puoi vincere gli scontri diretti, sennò puoi anche perderli. All’interno di una stagione ci sono due o tre partite cheno più dei tree ildi domani ha un peso importante”. Il tecnico del Milan non ammette distrazioni nel bigL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Highlightsntus-Milan: video dei gol e delle immagini salienti: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere”detta la linea: “Ripartire con il piede giusto e con la stessa mentalità”all’esame Milan, ...

numero-diez.com

Momblanola Juve: 'Milik non sta bene esta provando il 4 - 3 - 3' Arkadiusz Milik©LaPresseLa sfida è delicata e non si possono escludere delle sorprese preparate da Massimiliano ...... arrivano le dichiarazioni di Stefano. Il tecnico milanista, che parla ad 'Amazon Prime Video'... L'allenatore poisulle difficoltà della gara con il Chelsea: 'Potter è un allenatore ... Pioli avverte: "Il cambio in panchina del Chelsea ci ha dato problemi" MILANO - Pioli avverte i suoi: "Se giochi al tuo livello puoi vincere gli scontri diretti, sennò puoi anche perderli. All'interno di una stagione ci sono due ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha avvertito i suoi giocatori che quanto successo mercoledì scorso contro il Chelsea non deve più accadere. A più riprese Stefano Pioli nella conferenza stampa di og ...