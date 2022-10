Milan Juve 1-0 LIVE | finisce il primo tempo!

(Di sabato 8 ottobre 2022) Allo stadio San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 5? Ritmi subito alti a San Siro 8? Tiro Cuadrado – recupera palla Locatelli, che serve Vlahovic bravo ad allargare per Cuadrado che calcia in diagonale, tiro fuori 11? Tiro Milik – azione corale biancocera che porta alla conclusione il polacco bravo ad girarsi e calciare, tiro centrale, blocca Tatarusanu 13? Tiro Danilo – il brasiliano dellantus si mette in proprio, punta l’area e calcia, diagonale fuori 20? Palo ...

... poiché attaccato al corpo, e non tale da giustificare una on field review che avrebbe potuto portare alla concessione del rigore per il16:30 Curiosità sue Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A, solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno ...MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali, Pobega; Brahim, Leao; Giroud. Allenatore. Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Ballo-Touré, Thiaw, Vranckx, ...Primo episodio controverso in Milan-Juventus! Possibile calcio di rigore per i rossoneri, ma secondo il Var non c’è stato nulla. Il commento di Marelli… Partita dai ritmi altissimi Milan-Juventus fino ...