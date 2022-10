Mattarella e Draghi dicono la loro in trasferta ma non basta a modificare il corso delle vicende attuali

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ieri le più alte cariche dello stato sono state entrambe impegnate fuori sede per prendere parte a riunioni e per avere incontri bilaterali sul da farsi per fronteggiare uniti le situazioni che al momento angosciano il pianeta, in particolare la sua parte occidentale. Il Presidentesi è recato a La Valletta per l’incontro annuale con altri capi di stato, mentre il Premierè volato a Praga per la prima riunione del costituendo organismo allargato dei 27 paesi della EU a 44 più con la partecipazione di altri stati con interessi analoghi, il Comitato Politico Europeo. Entrambi hanno espresso ilpunto di vista sulle iniziative da adottare per contrastare i vari eventi negativi che stanno affligendo la maggior parte dei paesi, considerati singolarmente e come componenti di realtà socioeconomiche sovranazionali. ...