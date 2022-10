(Di sabato 8 ottobre 2022) “Per la cronaca, ildelmeperché duefa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, ilha iniziato con me”: così sulle sue storie di Instagram Selvaggiaha risposto ieri sera alche, in vista della partenza della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, ha chiesto l’intervento della Rai sul possibile conflitto di interessi tra il ruolo didella giornalista, che dovrà valutare l’abilità dei ballerini in gara, e la presenza, tra i concorrenti del programma, del suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Ilha auspicato una sospensione della giornalista dal programma di ...

Secolo d'Italia

Selvaggiaprese le difede di Fedez, entrando in tackle sull'associazione a tutela dei ... E via ale risposta, con il Codacons a ribadire che la giornalista "in situazioni del tutto ...... infatti, ha ironizzato sulle voci che esaltano troppo la squadra di: 'Sulla rassegna ... Dopo, tornando a parlare seriamente, Bandecchi ha detto: "Abbiamo fatto la settima partita, per... Lucarelli, botta e risposta col presidente del Codacons: "Poveraccio, me l'ha giurata due anni fa" “Verso la gara col Palermo: «La Ternana naviga a fari spenti»”, titola il Corriere dello Sport in edicola oggi. Mai.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...