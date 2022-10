Descalzi terrorizza tutti | quando arriverà l' inverno peggiore E lancia un siluro all' Ue

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un punto sulla crisi energetica che sta travolgendo l'Europa. L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio, ha parlato oggi a Bergamo nell'incontro annuale di Cultura Italiae tracciando un quadro dell'emergenza, a partire da quella legata al gas: “Sui prezzi del gas c'è stata speculazione ovviamente, ora stanno scendendo anche per via dei minori consumi stagionali. Tra fine settembre e inizio novembre si spengono gli impianti di climatizzazione e non c'è ancora il riscaldamento e poi i sistemi energetici si adattano, i consumi si sono ridotti del 10-15-20%, dipende dai settori, anche per maggiori efficienze. Noi ad esempio in alcune raffinerie non usiamo più gas, solo gas sintetico ottenuto trasformando il bitume e risparmiando 1 miliardo di metri cubi. Il gas russo rappresentava gran parte dell'approvvigionamento, ora è sceso al 9%, il sistema l'ha sostituito ...