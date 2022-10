Castagne | tartufi | cioccolato… è l’autunno | bellezza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 ottobre 2022) La bella stagione è ufficialmente alle spalle e le vacanze sono per molti un ricordo (più o meno lontano), eppure proprio l’anticamera dell’inverno è un periodo fitto di appuntamenti golosi ma soprattutto “immersivi”, con un ricco calendario di eventi, feste e sagre in tutta Italia, che permettono non solo di assaporare prodotti tipici locali ma soprattutto di conoscere la realtà unica dei piccoli territori da cui provengono e delle famiglie e aziende che ad essi hanno consacrato energie e risorse, facendone la propria ragione di vita. Colori e sapori nel piatto e nel bicchiere Olio, vino,, zucche, mele, cioccolato, e così via. La lista dei prodotti tipici protagonisti di feste, sagre e kermesse gastronomiche autunnali potrebbe allungarsi ancora molto e includere una gran varietà di sapori e colori, alcuni capaci di suscitare l’interesse internazionale, altri ...