Calcio | Napoli | Spalletti | Osimhen pronto dalla prossima partita

Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani con la Cremonese e rimarrà aad allenarsi per essere a disposizione dell'allenatore a partire da mercoledì prossimo, in occasione della gara di Champions League con l'Ajax, in programma al Maradona. Lo ha detto Luciano ...... dopo che il mondo intero s'è accorto di quanto è bello il suo. Numeri e statistiche certificano la crescita degli azzurri ma l'allenatore di Certaldo conosce le trappole dele sa che ...Domani troveremo un ambiente bellissimo, è una città che vive in maniera positiva il calcio e questa situazione. Conosco bene Alvini, un mio grandissimo amico, che quando allenava tra i dilettanti ...NAPOLI-Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e Cremonese, partita valida per la 9ª giornata di Serie A che si giocherà domani pomeriggio alle 18:00 allo ...