Arthur si opera | 3 - 4 mesi di stop e il riscatto del Liverpool si allontana

goal.com

stava facendo fatica a trovare spazio nella squadra di Klopp, che ha un'opzione per riscattarlo a fine stagione a 37 milioni di euro, ipotesi sempre più improbabile.Il dibattito tra gli studiosiK. Wheelock Jr., precedente responsabile della National ... La National Gallery - conclude il New York Times - non ha inoltre intenzione di rimuovere l'd'arte ... Arthur si opera: tre-quattro mesi di stop Arrivano brutte notizie per il centrocampista: l'infortunio è più grave del previsto, operazione e quattro mesi di stop ...Il brasiliano in prestito dalla Juventus ha rimediato un problema muscolare di grave entità e non potrà essere a disposizione del Liverpool.