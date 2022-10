A Cluj - Napoca ci sono Paolini e Bronzetti

(Di sabato 8 ottobre 2022) É stato sorteggiato il tabellone principale del "Transylvania Open by Verdino" , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari di scena sul cemento di, in Romania .due le ...

É stato sorteggiato il tabellone principale del "Transylvania Open by Verdino" , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari di scena sul cemento di, in Romania . Sono due le giocatrici italiane ai blocchi di partenza: Jasmine Paolini (n. 76 WTA) affronterà all'esordio l'ucraina testa di serie n. 6 Marta Kostyuk (n. 56 del ranking), ...Difficile individuare una favorita reale, anche se la forma mostrata dalla ceca Barbora Krejcikova a Ostrava, unita a un tabellone che è tutto sommato buono (a proposito: nella parte alta Bondar - ... WTA Cluj-Napoca 2022: il tabellone. Di scena Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti É stato sorteggiato il tabellone principale del 'Transylvania Open by Verdino' , WTA 250 dotato di un montepremi di 251,750 dollari di scena ...