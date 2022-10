Uomini e Donne | “Caso disperato” | il duro attacco a Ida Platano arriva proprio da lui

Gemma Galgani sempre più protagonista di. Da diversi anni, ormai, Gemma si fa conoscere dal pubblico per la sua storia e il suo passato, a tratti molto doloroso. La dama del trono over non ha mai nascosto di essere ...Il gesto questa mattina in diretta su Rai1: 'Pensavo, com'è possibile che quando c'è una causa che riguarda tutti, scendono in piazza; quando invece il problema riguarda solo le...Il commento su Ida Platano, tra le protagoniste indiscusse di Uomini e Donne: un attacco durissimo da parte dell'ex volto del programma.Ieri pomeriggio a Trento l’incontro per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia > Sulla base dei dati Istat 2021, oltre la metà dei laureati italiani sono donn ...