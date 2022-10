Mario GIuliacci | il grande freddo | dove crollano le temperature

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fate molta attenzione al meteo nelle prossime ore. Arriverà un'inversione di rotta dopo l'ottobrata che sta accompagnando questa prima parte dell'autunno. Come sottolinea il colonnellosu meteo.it, ci saranno quattro fasi con forti piogge da nord a sud tra il 6 e il 20 di ottobre. Tra il 6 e l'8 ottobre arriverà l'anticiclone delle Azzorre che porterà i primi rovesci sulle regioni del Nord. A seguire nella seconda fase che va dal 9 al 15 ottobre arriverà una sorta di sciabolata fredda dalle correnti atlantiche. Flussi d'aria fredda si abbatteranno sul nostro Paese con la presenza di forti temporali su tutto il territorio nazionale. Lein questa seconda fase potrebbero scendere di parecchio allontanando definitivamente il caldo di questi ultimi giorni. Occhio poi alla fase delicatissima ...

