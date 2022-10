Inter | il muro è tornato? Il confronto con la difesa di Conte VIDEO

In un Olimpico sold out, i giallorossi si presentano senza Lorenzo Pellegrini, indisponibile dopo l'affaticamento accusato contro l'. Mourinho fa riposare anche Spinazzola ma il turn over dura ...Contro il Barcellona si sono rivisti Skriniar, De Vrij e Bastoni in grande spolvero e la porta resta inviolata: il confronto con i numeri difensivi ...Il cuore, la sofferenza, il carattere, il muro difensivo, lo spirito di una squadra ritrovata. Così è stata spiegata ovunque la vittoria dell’Inter contro il Barcellona e pazienza se ...Le parole di Lisa Aborghetti, centrocampista e capitano dell’Inter Woman che racconta la sua esperienza con la fascia nerazzurra ...