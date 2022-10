Giro di Lombardia 2022 | tutti gli italiani in gara | Astana-Qazaqstan per Nibali | Caruso cerca spazio

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Domani è il gran giorno, quello deldi. La Classica delle Foglie Morte promette spettacolo fra i tanti grandi nomi che sono presenti al via, ma ovviamente laodierna vedrà protagonisti tanti corridori, tra cui spicca la presenza di Vincenzo, all’ultimo appuntamento della carriera. Lo Squalo ha deciso di chiudere la sua esperienza nel ciclismo professionistico in una classica monumento che gli ha regalato grandi soddisfazioni, vinta per due volte nel 2015 e nel 2017. L’sarà completamente schierata per lui con tanto tricolore al fianco; assieme aci saranno Samuele Battistella, Christian Scaroni e Simone Velasco. Al momento sono 38 gliche ...