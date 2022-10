Biden avverte dell’Armageddon nucleare

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il presidente americano Joedi un possibile Armageddonha detto che, secondo lui, il presidente russo Putin non sta scherzando sul possibile uso di armi nucleari tattiche in Ucraina.del possibile ArmageddonParlando ad una raccolta fondi del Partito Democratico a New York, il presidente americano Joe

Intanto la Russiala Ue: 'Parte del conflitto se addestra militari ucraini'. Il numero due filorusso di Kherson attacca il ministro della Difesa di Mosca: 'Dovrebbe ...Joeha parlato in occasione di una raccolta fondi, riferendosi alla guerra della Russia ... Da tempo WashingtonMosca che l'uso di armi nucleari avrebbe gravi conseguenze. La Casa Bianca, ...Il presidente americano Joe Biden avverte di un possibile Armageddon nucleare. Secondo Biden, Putin non scherza sull'uso di armi nucleari.Joe Biden ha parlato in occasione di una raccolta fondi a New ... alla Russia stessa e avrebbe usato tutti i mezzi per difenderle. Da tempo Washington avverte Mosca che l'uso di armi nucleari avrebbe ...