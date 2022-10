Tifosi del Betis Siviglia all' assalto di piazza del Popolo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Bottiglie di plastica e vetro a terra, cumuli di rifiuti di ogni tipo. Così è stata ridotta la centralissimadela Roma dopo la festa deidel. In attesa della sfida dell'Olimpico contro la Roma in Europa League, migliaia di spagnoli hanno preso d'latra cori e festeggiamenti. Al termine del pomeriggio, queste sono le immagini della: gli operatori dell'Ama sono al lavoro per ripulire l'area, impraticabile a causa dei rifiuti che rendono difficile il passaggio anche a piedi. Sul posto mezzi e furgoni delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. In tutta la zona la circolazione è in tilt, con ripercussioni per il traffico dal Muro Torto fino allo stadio. (Foto di Pasquale Carboni/Conterbo Press)