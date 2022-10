Riscaldamenti | firmato il decreto | le nuove regole su date e limiti di temperatura

Un'ora al giorno in meno e stagione accorciata di 15 giorni: isi accendono otto giorni dopo il consueto e si spengono sette giorni prima. E dovranno ... Roberto Cingolani , "hail ...Il ministro della Transizione ecologica (Mite), Roberto Cingolani, hail decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle ...Quindici giorni in meno, riduzione di un grado della temperatura e di un’ora al giorno per il riscaldamento quest ... il ministro Roberto Cingolani ha firmato il Decreto che definisce ...Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas natural ...