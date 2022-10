Riscaldamenti | firmato il decreto | date e limiti di temperatura Le nuove regole

...dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani , da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. I...AGI - Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hail Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle ...Il ministro #Cingolani ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali ... con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori ...Firmato dal ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e ...