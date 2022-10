Paura per Di Maria | sventata rapina nella sua villa a Torino

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Giovedì diper Angel Di, protagonista ieri in camposfida di Champions League tra Juventus e Maccabi di Champions League. Il calciatore della Juventus ha subito un tentativo di furtosuafortunatamente, ma lo spavento è stato enorme: l’argentino, infatti, si trovavasua abitazione nel momento in cui i ladri sono entrati. Un arresto. IN AGGIORNAMENTO L'articolo CalcioWeb.

Sport Fanpage

Sventato un colpo nella villa del giocatore della Juventus Angel Di Maria, questa sera a Torino. La Polizia di Stato ha bloccato un gruppo di ladri nell'elegante zona precollinare della città dove ...Le vice campionesse olimpiche sono tutt'altro che imbattibili, ma hanno la cattiveria agonistica e la mentalitàfaree mettere in difficoltà Paola Egonu e compagne. Ricordiamo che anche l'... Messi confessa la sua paura per i Mondiali e avverte l'Argentina: Sto contando i giorni Giovedì di paura per Angel Di Maria, protagonista ieri in campo nella sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi di Champions League. Il calciatore della Juventus ha subito un tentativo di furto ...Già la progressione delle parole fa paura. Prima l’uso delle armi nucleari era escluso, poi era ritenuto possibile, adesso è considerato probabile. Dopo sette mesi di guerra in Ucraina sempre di più i ...