“Facciamo Pace” | l’evento di beneficenza dedicato ai 1000 bambini

(Di giovedì 6 ottobre 2022)Venite alla nostra festa! L’Ente Morale Tabor in collaborazione con l’associazione Religiosa Santa Sofia e Lux Holding, organizza , che vivono situazioni di marginalità e disagio sociale di cui circa 500 provenienti dall’ucraina. L’8 ottobre dalle 16.30, presso la Basilica di Santa Sofia, la generosità di più realtà si incontra per una mission comune: restituire spensieratezza, diffondere un clima die garantire serenità. I Piccoli ospiti e le loro famiglie saranno coinvolte in una serie di iniziative ludiche e creative che vedono la direzione artistica di Piero Zinna. Ospiti d’eccezione, spettacoli con i personaggi dei cartoni disney più amati, colonne sonore dei film intonate da una banda di 50 ragazzi. Tanti doni per regalare un sorriso ed animazione per emozionare i protagonisti ...

Romasette.it

... mi hai salvato, ti ho salvato, insieme ce lasempre. (Christina Aguilera Oh Mother). Oh ...con i suoi cortesi precetti e consigli per dissipare le nuvole delle tenebre e far tornare la...... perché in questo modo lasi sarebbe fatta più vicina. Sono passati più di 7 mesi, sono stati ...sentire la nostra voce. Ultimi aggiornamenti Krajewski a Santa Sofia per la festa "Facciamo pace" La Juventus trova la prima vittoria stagionale in Champions, ma Allegri continua a deludere i tifosi: furia contro il tecnico ...Un movimento pacifista c’è, anche se Lei per tanto tempo, quando era a Palazzo Chigi, non solo non se n’era accorto ma aveva come suo ministro Matteo Salvini che aveva dichiarato guerra alle Ong ...