Un arrotino | presto! È l' unico che possa risolvere la falla del Nord Stream

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Figuratevi come sto io in questi giorni, ansioso come sono, mentre è in corso nel Mar Baltico la più grande fuga di gas della storia. Sto parlando, ovviamente, di: il gasdottoto, probabilmente a causa di un sabotaggio russo, che perde metano ormai da una settimana con conseguenze disastrose, e al momento ancora fuori controllo. Mi sembra di sentire la puzza di gas già da qui. Io non ci dormo la notte, e mi chiedo chifarlo con una simile catastrofe in atto. C’è una nuvola di gas metano, formatasi sulla Scandinavia dopo l’incidente, che ha attraversato l’Europa e ora è sopra l’Italia. Continuano a dire che non c’è pericolo, che non ci sono rischi per la nostra salute; ma se io fossi in voi non mi accenderei una sigaretta quando c’è troppo vento. E speriamo la pioggia non prenda fuoco. L’idea di ...