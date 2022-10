Se la fluidità vince il Nobel

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-2.mp4 Svante Pääbo, biologo svedese, ha vinto – come noto – il premioper la medicina per le sue ricerche sull’origine dell’uomo. Così almeno stupidamente pensavo. Dicevo: pensavo che quel genio di Svante avesse vinto il massimo riconoscimento a cui puoi spiegare uno scienziato per il suo genio scientifico. Poi mi imbatto nell’articolo pubblicato ieri dalla Stampa firma di Maria Laura Rodotà, nota simpatizzante di sinistra e figlia di tanto padre, e scopro di essere davvero un cretino. La Rodotà, infatti, scrive: “Di sicuro, quella dell’Accademia delle scienze svedese è una delle poche scelte progressiste viste ultimamente. Per vari motivi…” Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 5 ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

