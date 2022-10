Ricerca | studio italiano svela relazione tra emicrania e sensibilità a luce

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Pisa, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Tra i numerosi sintomi del mal di testa c'è l'iperalla, che induce chi ne soffre a cercare di passare più tempo possibile al buio durante le fasi acute. A livello scientifico questa esperienza comune è stata considerata a lungo in contraddizione con il fatto che il mal di testa porta a una diminuzione dell'attività dei neuroni nella corteccia visiva. Come fanno infatti i neuroni meno attivi a portare a una trasmissione maggiore, addirittura eccessiva, degli stimoli visivi? Lounonato dalla collaborazione tra l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'istituto di Neuroscienze del Cnr di Pisa e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, e pubblicato sul 'Journal of headache and pain', dedicata alle ricerche ...