Meloni ai suoi | su Pnrr ritardi difficili da recuperare

È quanto avrebbe detto la leader di FdI, Giorgia, nel suo intervento alla riunione dell'esecutivo nazionale del partito. .Manfred Weber, il leader del partito popolare europeo, sta subendo delle pressioni da parte deicolleghi tedeschi affinché cacci dal gruppo dei popolari Forza Italia, il partito di Silvio ...Giorgia Meloni deve però stare attenta a non mettersi con le sue stesse mani in condizione di fare la conta. Al Senato la maggioranza è di 115 senatori contro gli 85 della minoranza, un numero ...Rispetto tutti i partiti della coalizione e il mio partito, ma non mi farò imporre nomi che non siano all’altezza della situazione, perché il momento per l’Italia è delicato. Durante l’esecutivo nazio ...