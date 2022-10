La Solot è viva | viva la Solot Torna in scena ‘Obiettivo T’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – LaCompagnia Stabile di Beneventoine lo fa in grande, con un cartellone ricco di appuntamenti che porteranno al nuovo teatro Mulino Pacifico spettacoli e performance di arti varie, a partire dal teatro di prosa, ma anche musica jazz, poesia performativa, cabaret e teatro per ragazzi. Il programma della stagione 2022/23, che prenderà il via il prossimo 14 ottobre, è stato presentato questa mattina, nella sala di via Appio Claudio, alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Antonella Tartaglia Polcini e dai direttori artistici della compagnia teatrale sannita Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia. Cartellone ricco e variegato che, ancora una volta, ha l’obiettivo di intercettare gusti e sensibilità diverse per riportare a teatro il ...