Il 16 ottobre torna la Ortona Challenge, 'di corsa nella storia' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Link utili: https://www.facebook.com/crossroads.Ortona/ https://it - it.facebook.com/OrtonaCorre/ https://www.centrostudi - italiacanada.it/ https://www.comuneOrtona.ch.it/index.php e su fb https://... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Link utili: https://www.facebook.com/crossroads./ https://it - it.facebook.com/Corre/ https://www.centrostudi - italiacanada.it/ https://www.comune.ch.it/index.php e su fb https://...

Agenzia_Ansa : 'Facciamo sparire la Sclerosi multipla con un sacchetto di mele'. Questo l'appello lanciato da Aism, Associazione I… - MiC_Italia : Il 2 ottobre torna la #domenicalmuseo: i #museitaliani sono aperti gratuitamente per tutte le visitatrici e i visit… - Confindustria : ?? Save the date #Capri2022 . Torna il tradizionale Convegno organizzato da @GIConfindustria a Capri dedicato agli s… - tittii__ : RT @_Iride_24: TORNA MIO FIGLIO STUPENDO IO NON CI CREDO QUESTO OTTOBRE SI STA RIVELANDO IL MESE PIÙ BELLO - culture_roma : RT @museiincomune: Sabato 19 novembre torna Musei in Musica! Se hai un progetto di animazione culturale e spettacolo dal vivo, e vorresti r… -