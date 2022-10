Enzo Fiore vince il Leone d’Oro

NapoliToday

Un prestigioso riconoscimento, il Gran Premio Internazionale Leone d'Oro 2022, è stato assegnato allo chef napoletano, titolare del ristorante - pizzeria ''O curniciello' di Lancing, in West Sussex, Uk. La cerimonia si è svolta a Venezia, presso il palazzo della Regione del Veneto ed ha visto tra i ...