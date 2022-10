Dodi Battaglia dei Pooh ha avuto un malore durante il concerto a Bologna: “Un dolore profondo che mi lascia incredulo” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Paura per Dodi Battaglia, lo storico chitarrista dei Pooh è stato costretto ad interrompere il suo concerto a Bologna per un malore improvviso. L’artista aveva dato appuntamento ai suoi fan in Piazza Maggiore nella sua Bologna per la tappa conclusiva del tour “Inno alla Musica”. “Staremo insieme dalle 17 un paio d’ore – aveva dichiarato Battaglia – ore durante le quali potremo chiacchierare, ma anche cantare insieme i brani che più amiamo. Non mancherà un primo ‘assaggio’ del mio nuovo spettacolo teatrale intitolato ‘Nelle mie corde’, che debutterà il 9 novembre al Teatro Lirico di Milano. Sarà presente Eleonora Lombardo, l’attrice che mi affiancherà in questa nuova avventura”. Ma la festa è stata interrotta improvvisamente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Paura per, lo storico chitarrista deiè stato costretto ad interrompere il suoper unimprovviso. L’artista aveva dato appuntamento ai suoi fan in Piazza Maggiore nella suaper la tappa conclusiva del tour “Inno alla Musica”. “Staremo insieme dalle 17 un paio d’ore – aveva dichiarato– orele quali potremo chiacchierare, ma anche cantare insieme i brani che più amiamo. Non mancherà un primo ‘assaggio’ del mio nuovo spettacolo teatrale intitolato ‘Nelle mie corde’, che debutterà il 9 novembre al Teatro Lirico di Milano. Sarà presente Eleonora Lombardo, l’attrice che mi affiancherà in questa nuova avventura”. Ma la festa è stata interrotta improvvisamente. ...

