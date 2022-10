Blitz degli uomini di Draghi, Cdp offre 15 miliardi per Tim. Sgarbo a Meloni (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Caro direttore, bye bye rete unica e bye bye Tim. Prima ancora di nascere, un Draghi boy, Dario Scannapieco, sferra il primo colpo al futuro governo di Giorgia Meloni di creare finalmente una rete unica. E mette in un angolo il progetto alternativo sulla rete, così detto «Minerva», che sta portando avanti Alessio Butti, l'uomo tlc di Fratelli d'Italia. Il capetto di Cdp, dopo mesi di inconcludenti bla bla, ha infatti deciso improvvisamente di inviare l'offerta a Tim, tra il 6 e il 12 di ottobre, per una cifra che appare ridicola, attorno ai 15 miliardi, che il socio francese Vivendi, senza dubbio, rimanderà indignata al mittente. Ed il Presidente Salvatore Rossi si troverà in grande imbarazzo e forse si convincerà, questa volta, a gettare la spugna. E come si comporterà Giovanni Gorno Tempinin nel suo doppio ruolo di Presidente di Cdp ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Caro direttore, bye bye rete unica e bye bye Tim. Prima ancora di nascere, unboy, Dario Scannapieco, sferra il primo colpo al futuro governo di Giorgiadi creare finalmente una rete unica. E mette in un angolo il progetto alternativo sulla rete, così detto «Minerva», che sta portando avanti Alessio Butti, l'uomo tlc di Fratelli d'Italia. Il capetto di Cdp, dopo mesi di inconcludenti bla bla, ha infatti deciso improvvisamente di inviare l'offerta a Tim, tra il 6 e il 12 di ottobre, per una cifra che appare ridicola, attorno ai 15, che il socio francese Vivendi, senza dubbio, rimanderà indignata al mittente. Ed il Presidente Salvatore Rossi si troverà in grande imbarazzo e forse si convincerà, questa volta, a gettare la spugna. E come si comporterà Giovanni Gorno Tempinin nel suo doppio ruolo di Presidente di Cdp ...

fattoquotidiano : Catania, blitz contro i Santapaola: uno degli arrestati faceva campagna per il presidente del consiglio comunale (e… - tempoweb : Blitz degli uomini di #Draghi, Cassa depositi e prestiti offre 15 miliardi per #Tim. Sgarbo a #Meloni #governo #cdp… - marinellafly12 : RT @dukana2: #Ndrangheta. Blitz nel Crotonese, i nomi degli indagati. Sequestrate società anche a S. Giovanni in Fiore e Rogliano - #HaStat… - GiorgioAntonel1 : RT @dukana2: #Ndrangheta. Blitz nel Crotonese, i nomi degli indagati. Sequestrate società anche a S. Giovanni in Fiore e Rogliano - #HaStat… - dukana2 : #Ndrangheta. Blitz nel Crotonese, i nomi degli indagati. Sequestrate società anche a S. Giovanni in Fiore e Roglian… -