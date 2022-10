Basket | Valeria Trucco | “Con Moncalieri premiate dalla costanza nel passarci la palla Nazionale | mi impegno al massimo per farne parte”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) 15 punti e 15 rimbalzi: cosìha aperto il proprio campionato di Serie A1, il secondo con la maglia del Geas Sesto San Giovanni. Un bell’inizio per la giocatrice torinese, che sta diventando sempre più importante sia per le rossonere che come buon punto di riferimento per la, della quale è ormaicostante nel pacchetto lunghe. Del Geas, della trasferta a Schio, dell’azzurro e di moltissimi altri argomenti ha parlato nell’intervista di cui è possibile trovare, in fondo, il video e della quale si offre una parziale trascrizione. In merito alla prima stagionale vinta contro: “Poteva andare molto meglio, ma anche molto peggio. Eravamo molto emozionate per la prima di campionato, avevamo delle importanti mancanze a livello straniere, quindi dovevamo prenderci un po’ ...

OA Sport

Anche senza di loro, però, il Famila è largamente favorito contro questa versione del Geas, che ha visto un'ottimaTrucco e la capacità di leggere i momenti decisivi di Caterina Dotto contro ...Martina Bestagno (Famila Wuber Schio): subito un match chiuso in doppia cifra per la cestista arrivata quest'anno dalla Reyer Venezia (anche se per lei si tratta di un ritorno, avendo già militato a ... Basket femminile, le migliori italiane della prima giornata di A1: Zandalasini MVP, doppia doppia per Valeria Trucco. Bene anche Fassina e Tassinari, buon esordio per Zanardi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Smaltite le fatiche della Supercoppa Italiana, il Basket Le Mura è pronto a tuffarsi nella sua tredicesima stagione consecutiva in Serie A1. Al PalaCus di Cagliari, sede del XX Opening Day, sarà la Mo ...