WTA Monastir 2022, risultati 4 ottobre: avanza Ons Jabeur, fuori Linda Fruhvirtova (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono proseguiti i Jasmin Open 2022 di tennis: sul cemento outdoor tunisino il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Monastir 2022 ha visto disputarsi oggi gli ultimi incontri del primo turno. Non c’erano azzurre oggi in gara. Nella parte alta del tabellone la tunisina Ons Jabeur batte la statunitense Ann Li per 6-2 6-3 e sfiderà la russa Evgeniya Rodina, che elimina la romena Elena Gabriela Ruse per 6-1 6-3, mentre la croata Petra Martic supera la ceca Linda Fruhvirtova per 6-2 7-5 ed affronterà la nipponica Moyuka Uchijima, che regola la russa Kamilla Rakhimova 6-3 6-3. Nella parte bassa del tabellone il derby russo premia Anastasia Potapova, che batte Mirra Andreeva per 6-3 6-7 6-3 e se la vedrà con la slovena Tamara Zidansek, che elimina l’iberica Marina ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono proseguiti i Jasmin Opendi tennis: sul cemento outdoor tunisino il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250ha visto disputarsi oggi gli ultimi incontri del primo turno. Non c’erano azzurre oggi in gara. Nella parte alta del tabellone la tunisina Onsbatte la statunitense Ann Li per 6-2 6-3 e sfiderà la russa Evgeniya Rodina, che elimina la romena Elena Gabriela Ruse per 6-1 6-3, mentre la croata Petra Martic supera la cecaper 6-2 7-5 ed affronterà la nipponica Moyuka Uchijima, che regola la russa Kamilla Rakhimova 6-3 6-3. Nella parte bassa del tabellone il derby russo premia Anastasia Potapova, che batte Mirra Andreeva per 6-3 6-7 6-3 e se la vedrà con la slovena Tamara Zidansek, che elimina l’iberica Marina ...

