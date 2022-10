Uomini e Donne news, Salvatore Di Carlo ha un’altra: la reazione di Teresa Cilia (Di martedì 4 ottobre 2022) Solo un paio di giorni fa, Teresa Cilia ufficializzava su Instagram la separazione da Salvatore Di Carlo, conosciuto quando entrambi erano a Uomini e Donne e sposato esattamente sei anni fa. Teresa non aveva rivelato i motivi della rottura, ma una segnalazione dimostra che Salvatore avrebbe un’altra. E con il suo commento, arrivato a stretto giro su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato tra le righe che forse è stato proprio un tradimento a mettere fine al suo matrimonio. Uomini e Donne news, Salvatore Di Carlo avvistato con un’altra donna Tutto è cominciato con una segnalazione su ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 ottobre 2022) Solo un paio di giorni fa,ufficializzava su Instagram la separazione daDi, conosciuto quando entrambi erano ae sposato esattamente sei anni fa.non aveva rivelato i motivi della rottura, ma una segnalazione dimostra cheavrebbe. E con il suo commento, arrivato a stretto giro su Instagram, l’ex tronista diha confessato tra le righe che forse è stato proprio un tradimento a mettere fine al suo matrimonio.Diavvistato condonna Tutto è cominciato con una segnalazione su ...

