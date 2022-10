The Crown sta cercando il principe Harry (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver scelto chi interpreterà William e Kate, Netflix sta cercando il perfetto candidato per il principe Harry nella sesta stagione di The Crown. Quali sono i requisiti? Da quando la Regina Elisabetta II non c’è più, The Crown è tornata nella top 10 delle serie TV più viste su Netflix. Un traguardo che non sconvolge, se si considera che è una delle punte di diamante del catalogo. A breve tornerà con una quinta stagione, un nuovo cast ed una nuova regina. Dopo Claire Foy e Olivia Colman, la corona è passata nelle mani di Imelda Staunton. Al momento Netflix ha diffuso un primo teaser trailer in cui mostra Carlo e Diana pronti al divorzio. Nel frattempo gira voce che il colosso dello streaming sia alla ricerca di un giovane interprete per il principe Harry. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo aver scelto chi interpreterà William e Kate, Netflix stail perfetto candidato per ilnella sesta stagione di The. Quali sono i requisiti? Da quando la Regina Elisabetta II non c’è più, Theè tornata nella top 10 delle serie TV più viste su Netflix. Un traguardo che non sconvolge, se si considera che è una delle punte di diamante del catalogo. A breve tornerà con una quinta stagione, un nuovo cast ed una nuova regina. Dopo Claire Foy e Olivia Colman, la corona è passata nelle mani di Imelda Staunton. Al momento Netflix ha diffuso un primo teaser trailer in cui mostra Carlo e Diana pronti al divorzio. Nel frattempo gira voce che il colosso dello streaming sia alla ricerca di un giovane interprete per il. Crediti: ...

