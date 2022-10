(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Prati, in via Trionfale a, per il crollo di una porzione diall’interno della struttura deldei: nessuna persona è rimasta coinvolta. In atto la messa in sicurezza dell’area coinvolta dal dissesto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos : ?? #Roma, crolla parte di solaio al Mercato dei Fiori: #cronaca #4ottobre - Lazio_TV : ROMA: CROLLA IL SOLAIO, PAURA AL MERCATO DEI FIORI AL TRIONFALE - telodogratis : Roma, crolla parte di solaio al Mercato dei Fiori - News24_it : Roma, crolla parte di solaio al Mercato dei Fiori - CorriereCitta : Roma, paura al mercato dei fiori: crolla una porzione di solaio -

'I dati parlano chiaro', ha detto Dalida Angelini, segretaria generale della Cgil Toscana, annunciando la partecipazione alla manifestazione dell'8 ottobre a. 'Ad aprile scorso avevamo proposto ...Intervento dei vigili del fuoco in corso anel quartiere Prati, in via Trionfale, per il crollo di una porzione di solaio all'interno della struttura del Mercato dei Fiori: nessuna persona coinvolta, in atto messa in sicurezza dell'area ...Momenti di paura nel mercato dei fiori al Trionfale, dove parte del solaio tra il piano terra e il primo piano è caduta ...(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Prati, in via Trionfale a Roma, per il crollo di una porzione di solaio all’interno della struttura del Mercato dei Fiori: nessuna ...