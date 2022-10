Processo Cucchi, il giudice: ”Depistaggi per allontanare sospetti da carabinieri” (Di martedì 4 ottobre 2022) Stefano Cucchi. ”allontanare l’attenzione dai carabinieri” questo il motivo dei continui Depistaggi e delle le false annotazioni che hanno contornato il Processo sulla morte di Stefano Cucchi. Un tentativo di sviare le indagini, e di allontanare l’attenzione dai veri responsabili, e quindi, per conseguenza, evitare qualsiasi coinvolgimento del comandante del gruppo, ”dal momento che altri militari erano già stati coinvolti nei gravi fatti in danno del presidente della regione Lazio, un uomo delle Istituzioni” – si legge negli atti. Una frase ritorna, ancora e ancora: ”Per evitare le possibili ricadute sul vertice di comando del territorio capitolino”. Questo quanto scrive il giudice monocratico Roberto Nespeca nelle motivazioni della sentenza del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Stefano. ”l’attenzione dai” questo il motivo dei continuie delle le false annotazioni che hanno contornato ilsulla morte di Stefano. Un tentativo di sviare le indagini, e dil’attenzione dai veri responsabili, e quindi, per conseguenza, evitare qualsiasi coinvolgimento del comandante del gruppo, ”dal momento che altri militari erano già stati coinvolti nei gravi fatti in danno del presidente della regione Lazio, un uomo delle Istituzioni” – si legge negli atti. Una frase ritorna, ancora e ancora: ”Per evitare le possibili ricadute sul vertice di comando del territorio capitolino”. Questo quanto scrive ilmonocratico Roberto Nespeca nelle motivazioni della sentenza del ...

repubblica : Processo Cucchi, il giudice: 'Depistaggi per non minare le carriere dei carabinieri' [di Andrea Ossino] - CorriereCitta : Processo Cucchi, il giudice: ”Depistaggi per allontanare sospetti da carabinieri” - violagiannoli : RT @repubblica: Processo Cucchi, il giudice: 'Depistaggi per non minare le carriere dei carabinieri' [di Andrea Ossino] - fisco24_info : Caso Cucchi, i Carabinieri depistarono per salvarsi la carriera: Lo scrive il giudice nelle motivazioni del process… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Processo Cucchi, il giudice: 'Depistaggi per non minare le carriere dei carabinieri' [aggiornamento delle 18:23] https://t.co… -