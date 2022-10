“Perché non si può dire brigate?” A Grillo arriva il soccorso rosso degli ex di Prima Linea (Di martedì 4 ottobre 2022) A difendere Beppe Grillo e la sua trovata sulle “brigate di cittadinanza” sono rimasti giusto gli ex di Prima Linea. Come l’ex dirigente Sergio D’Elia, che commentando all’Adnkronos il dibattito acceso sul garante del M5S dopo la sua chiamata a rapporto ai percettori del reddito sollecitati ad arruolarsi nel battaglione civico per mettersi a disposizione della “comunità”, dichiara: «Nella tradizione operaia c’erano le brigate del lavoro. Nell’esercito ci sono le brigate. E non è che il termine non si usa Perché richiama le brigate rosse. Io non mi sento di criminalizzarlo per l’uso di una parola in un contesto totalmente diverso, se non opposto, a quello a cui si fa riferimento». Grillo rispolvera il termine ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) A difendere Beppee la sua trovata sulle “di cittadinanza” sono rimasti giusto gli ex di. Come l’ex dirigente Sergio D’Elia, che commentando all’Adnkronos il dibattito acceso sul garante del M5S dopo la sua chiamata a rapporto ai percettori del reddito sollecitati ad arruolarsi nel battaglione civico per mettersi a disposizione della “comunità”, dichiara: «Nella tradizione operaia c’erano ledel lavoro. Nell’esercito ci sono le. E non è che il termine non si usarichiama lerosse. Io non mi sento di criminalizzarlo per l’uso di una parola in un contesto totalmente diverso, se non opposto, a quello a cui si fa riferimento».rispolvera il termine ...

FulvioPaglia : Bisognerebbe spiegare a Florentino Perez che Nadal e Federer si sono incontrati 59 volte perché sono arrivati in fo… - AlbertoBagnai : Se lo conoscete è perché lui ebbe il coraggio fisico di venire a trovarmi in un covo di zecche (non uso mai questo… - AlexBazzaro : Esci di casa, rifili un calcio negli attributi ad uno che non ti sta simpatico. Quello si arrabbia e ti denuncia.… - Chritchen : RT @alanfriedmanit: Il messaggio di Draghi oggi: 'l Pnrr non è il piano di un governo, ma di tutta l'Italia, e ha bisogno dell'impegno di t… - Rocc0_O1 : RT @FJack02: @Rocc0_O1 @ONESTOUNASFAN96 @sscnapoli @onestocalcio E se non sai di che si tratta, come suppongo, chiedi pure al tuo prof. per… -

Vaccini, DAmato: nel Lazio quarta dose aperta a tutti ... ecco perche' e' importante fare i richiami della vaccinazione anti - Covid, la cosiddetta quarta dose, che possono fare tutti dai 12 anni in su, e questa e' una cosa che non si sa. Ovviamente e' ... Draghi sul Pnrr: grandi risultati possibili se forze politiche diverse collaborano ... insieme a prospettive serie di sviluppo" perché oggi c'è bisogno di lavoro e crescita insieme ad "... "Il PNRR non è il Piano di un governo, ma di tutta l'Italia, e ha bisogno dell'impegno di tutti per ... Milano Finanza ... ecco perche' e' importante fare i richiami della vaccinazione anti - Covid, la cosiddetta quarta dose, che possono fare tutti dai 12 anni in su, e questa e' una cosa chesi sa. Ovviamente e' ...... insieme a prospettive serie di sviluppo"oggi c'è bisogno di lavoro e crescita insieme ad "... "Il PNRRè il Piano di un governo, ma di tutta l'Italia, e ha bisogno dell'impegno di tutti per ... Credit Suisse rimbalza a Zurigo, ecco perché non è Lehman Brothers secondo Citi