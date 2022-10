Nobel per la Fisica 2022 ad Aspect, Clauser e Zeilinger per il "teletrasporto dell'informazione quantistica" (Di martedì 4 ottobre 2022) Il francese Alain Aspect , l’americano John F. Clauser e l’austriaco Anton Zeilinger hanno ricevuto il Nobel per la Fisica 2022 per avere gettato le basi del futuro dell’informazione e delle comunicazioni:... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 ottobre 2022) Il francese Alain, l’americano John F.e l’austriaco Antonhanno ricevuto ilper laper avere gettato le basi del futuroe comunicazioni:...

Agenzia_Ansa : Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato allo svedese Svante Paabo, 67 anni, per le sue scoperte sul genoma… - ilpost : Il Nobel per la Medicina è stato assegnato al biologo svedese Svante Pääbo, «per le sue scoperte sul genoma degli o… - Agenzia_Ansa : Il Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato a Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, pionieri dell'info… - BonomiGiuseppe : RT @AuroraLittleSun: TGCOM24 Zelensky ai russi: 'Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno' Ecco, ha 'finalmente' tolto la maschera, e que… - JacopoPalumbi : @Link4Universe Purtroppo c'è chi si prende meriti che non ha su una scoperta e questo purtroppo danneggia soprattut… -