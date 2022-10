Maggio frena l’entusiasmo | “È un po’ presto per farlo! Kvara? Non lo conoscevo | grande merito di Giuntoli”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Christian, ex difensore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” inal momento attuale della squadra azzura. Parentesi anche su Gonzalo Higuain e sul sogno scudetto sfumato sotto la gestione Sarri. Di seguito quanto evidenziato: “La Champions è una competizione bella, affascinante ed emozionante per ogni ragazzo che gioca a calcio. Ricordo che l’urlo finale del San Paolo era eccezionale“. “Higuain era parecchio forte, veniva dal Real dove aveva fatto bene ma non aveva trovato continuità. A Napoli in tre anni ha costruito la storia, ha raggiunto questo record incredibile dei 36 gol. La voglia e la grinta che metteva in allenamento e anche in campo era qualcosa di incredibile. Era bello notarlo perché ti accorgevi che aveva dentro quella voglia di spaccare ...

