M5S, il retroscena: «Possibilità di alleanze con il Pd ridotte al lumicino, Conte non si fida più» (Di martedì 4 ottobre 2022) «ridotte al lumicino, per usare un eufemismo». Così autorevoli fonti M5S all'Adnkronos, su possibili alleanze con il Pd in vista delle regionali. L'idea che prevale nel quartier generale di via di Campo Marzio è quella di elaborare una strategia unitaria. E farlo, pur tenendo conto delle diverse realtà che si presenteranno rispetto a Lazio, Lombardia, Molise e Friuli Venezia Giulia, le prossime regioni attese alla prova del voto. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sul Lazio, "orfano" di Nicola Zingaretti, fresco di un seggio alla Camera. L'intesa tra dem e pentastellati alla Pisana regge agli ultimi mesi di governo. Ma ci sono nuvole fosche in arrivo. M5S e Pd. musi lunghi e sguardi sospetti A sentire gli uomini più vicini a Conte, l'alleanza tra M5S e Pd non si farà. «È venuta meno la fiducia, Giuseppe non si ...

