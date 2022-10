Lo zoo di San Diego dà il benvenuto a 41 rari tartarughini

(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) - Ci sono voluti due decenni, ma una specie di tartaruga rara e a rischio di estinzione si è finalmente riprodotta allo zoo di San. Lunedì i funzionari dello zoo hanno annunciato l'arrivo di 41 piccoli esemplari di tartaruga dal guscio molle del Gange. Gli esperti di conservazione della SanZoo Wildlife Alliance avevano monitorato da vicino per 20 anni tre tartarughe adulte, per individuare eventuali indizi di riproduzione - processo estremamente lungo, poiché le tartarughe possono impiegare ca 10 anni per raggiungere la maturità sessuale – ma alla fine la loro attesa è stata premiata.

