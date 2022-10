Listeria nei wurstel | un anziano li mangia e muore | quarto caso in Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 ottobre 2022)nei: ancora una vittima in. Questa volta la vittima è unsignore di 80 anni che era solitore wrustel crudi. In queste ore si stanno facendo le dovute indagini sulper capire se effettivamente si tratta della quarta vittima danei, unliAd Alessandria undi 80 anni hato deicrudi di pollo ed è stato portato in ospedale. Dopo un ricovero di quattro giorni è morto per meningite da. I parenti dell’signore hanno spiegato che era solitore wrustel ...