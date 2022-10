Inzaghi: «Ho visto una squadra unita, solo così si portano a casa queste serate» (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League, ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. «Inaspettata no, ieri ho detto che era una grandissima occasione, la squadra ha fatto la partita che doveva fare, cattiva, agonistica, determinata, solo così puoi battere questi avversari. Sono contento per i ragazzi e la società, per i tifosi che nonostante il momento sono venuti qui, deve essere solo un inizio. Non si è fatto nulla, ma è una serata che rimarrà». «Cosa è cambiato? Devo essere sincero, sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma ma non per la prestazione. Stiamo pagando le disattenzioni, serate di questo genere fanno bene, dovremo recuperare subito energie per la prossima partita, speriamo di non perdere altri giocatori». «Può essere ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League, ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell’Inter, Simone. «Inaspettata no, ieri ho detto che era una grandissima occasione, laha fatto la partita che doveva fare, cattiva, agonistica, determinata,puoi battere questi avversari. Sono contento per i ragazzi e la società, per i tifosi che nonostante il momento sono venuti qui, deve essereun inizio. Non si è fatto nulla, ma è una serata che rimarrà». «Cosa è cambiato? Devo essere sincero, sabato ero molto dispiaciuto per il risultato con la Roma ma non per la prestazione. Stiamo pagando le disattenzioni,di questo genere fanno bene, dovremo recuperare subito energie per la prossima partita, speriamo di non perdere altri giocatori». «Può essere ...

napolista : Inzaghi: «Ho visto una squadra unita, solo così si portano a casa queste serate» A Sky: «Può essere l’inizio di un… - AndreaBriganti6 : RT @willy_signori: Vabbè dai, non si sono voluti prendere la responsabilità di mandare l’arbitro al var al 90º, il tocco è netto e si vede… - Frances54325203 : RT @willy_signori: Vabbè dai, non si sono voluti prendere la responsabilità di mandare l’arbitro al var al 90º, il tocco è netto e si vede… - iamfakeC : RT @nonvedogioie: Dico solo una cosa Dovesse restare e dovesse cambiare registro, sono pronto a chiedere scusa al signor Simone Inzaghi e m… - willy_signori : Vabbè dai, non si sono voluti prendere la responsabilità di mandare l’arbitro al var al 90º, il tocco è netto e si… -