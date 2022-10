Caro bollette, cosa conviene tra il mercato tutelato e quello libero? Le differenze (Di martedì 4 ottobre 2022) La crescita sempre più rapida dei prezzi dell’energia e l’incertezza sul futuro delle forniture di gas instillano il dubbio nelle famiglie italiane: meglio stare nel mercato tutelato oppure addentrarsi nel libero? Secondo quanto riporta Adnkronos il 40% delle utenze è sotto tutela, e per loro è previsto a ottobre un aumento del 59% sul costo dell’energia elettrica. Per quanto riguarda i fruitori del libero mercato, invece, stando ai dati Istat elaborati dall’Unione nazionale consumatori, l’aumento sarà dal 135,9%. La differenza tra le due soluzioni è la seguente: per chi è sotto tutela le tariffe vengono negoziate su base trimestrale dall’Arera, l’Autorità per l’energia, mentre chi sceglie il libero mercato si interfaccia direttamente con i fornitori, scegliendo ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022) La crescita sempre più rapida dei prezzi dell’energia e l’incertezza sul futuro delle forniture di gas instillano il dubbio nelle famiglie italiane: meglio stare neloppure addentrarsi nel? Secondo quanto riporta Adnkronos il 40% delle utenze è sotto tutela, e per loro è previsto a ottobre un aumento del 59% sul costo dell’energia elettrica. Per quanto riguarda i fruitori del, invece, stando ai dati Istat elaborati dall’Unione nazionale consumatori, l’aumento sarà dal 135,9%. La differenza tra le due soluzioni è la seguente: per chi è sotto tutela le tariffe vengono negoziate su base trimestrale dall’Arera, l’Autorità per l’energia, mentre chi sceglie ilsi interfaccia direttamente con i fornitori, scegliendo ...

