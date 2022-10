Calcio, Champions League 2022-2023: successi per Inter e Napoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Doppio sorriso per l’Italia nella terza giornata della Champions League 2022-2023 di Calcio: vincono Inter e Napoli. L’Inter vince in casa contro il Barcellona per 1-0: decisivo il gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto nel Girone C con sei punti, staccando proprio i blaugrana, che restano fermi a quota tre scivolando al terzo posto. Il Napoli vince in trasferta contro l’Ajax per 1-6: doppietta di Raspadori e gol di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone dopo l’iniziale vantaggio di Kudus. I partenopei salgono da soli in testa alla classifica del Girone A con nove punti restando a punteggio pieno, mentre i neerlandesi restano fermi a quota tre al terzo posto. RISULTATI E ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) Doppio sorriso per l’Italia nella terza giornata delladi: vincono. L’vince in casa contro il Barcellona per 1-0: decisivo il gol di Calhanoglu nel recupero del primo tempo. I meneghini salgono da soli al secondo posto nel Girone C con sei punti, staccando proprio i blaugrana, che restano fermi a quota tre scivolando al terzo posto. Ilvince in trasferta contro l’Ajax per 1-6: doppietta di Raspadori e gol di Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e Simeone dopo l’iniziale vantaggio di Kudus. I partenopei salgono da soli in testa alla classifica del Girone A con nove punti restando a punteggio pieno, mentre i neerlandesi restano fermi a quota tre al terzo posto. RISULTATI E ...

