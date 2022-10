Biden-Zelensky, sei ore di telefonata: la conferma di un disastro imminente? (Di martedì 4 ottobre 2022) Sei ore di telefonata tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky, a conferma di quanto la situazione tra Russia e Ucraina sia sull'orlo di un baratro che potrebbe inghiottire il mondo intero anche dal punto di vista militare, con l'incubo di un attacco nucleare di Mosca sempre più concreto. Nel vertice a distanza con il presidente ucraino, a cui ha partecipato anche la vicepresidente Usa Kamala Harris. secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca in una nota il capo di Stato americano ha confermato come gli Stati Uniti non riconosceranno mai l'annessione dei territori ucraini da parte della Federazione Russa, aggiungendo che Washington continuerà a fornire a Kiev tutta l'assistenza necessaria per difendersi contro l'invasione. Il presidente Usa ha poi confermato che gli Stati Uniti invieranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Sei ore ditra Joee Volodymyr, adi quanto la situazione tra Russia e Ucraina sia sull'orlo di un baratro che potrebbe inghiottire il mondo intero anche dal punto di vista militare, con l'incubo di un attacco nucleare di Mosca sempre più concreto. Nel vertice a distanza con il presidente ucraino, a cui ha partecipato anche la vicepresidente Usa Kamala Harris. secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca in una nota il capo di Stato americano hato come gli Stati Uniti non riconosceranno mai l'annessione dei territori ucraini da parte della Federazione Russa, aggiungendo che Washington continuerà a fornire a Kiev tutta l'assistenza necessaria per difendersi contro l'invasione. Il presidente Usa ha poito che gli Stati Uniti invieranno ...

