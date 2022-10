Atp Astana 2022 | Nardi quotato a 4 75 con Tsitsipas dai bookmakers

Leggi su sportface

(Di martedì 4 ottobre 2022) Lucasi è regalato per la prima volta in carriera un secondo turno in un torneo Atp ad. Il pesarese è approdato al tabellone principale dalle qualificazioni, vincendo al primo turno contro il russo Shevchenko e concedendosi un secondo turno di prestigio contro Stefanos, numero 6 del mondo. Idanno nettamente sfavorito il classe 2003 italiano, su Sisal si gioca a 4.75, mentre il greco è giocabile a 1.16.è avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,25 contro il 3,50 di. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, il 2-0 in favore del classe 1998 si gioca a 1,50, con il 2-1 a 3,60. Il successo diin due parziali paga 9 volte la posta, così come l’1-2. SportFace.